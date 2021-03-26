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Территорию под открытым небом в "Аптекарском огороде" с 27 марта закроют для посетителей

Для посещения будут доступны только оранжереи

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Посетители Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" с 27 марта смогут посетить только оранжереи, а территория под открытым небом будет временно закрыта. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе сада.

"С 27 марта в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут открыты только оранжереи, где до 4 апреля проходит крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима". Территория под открытым небом будет закрыта для посетителей примерно на неделю - ее будут готовить к проведению ежегодного Весеннего фестиваля цветов", - говорится в сообщении.

Также в "Аптекарском огороде" можно посетить выставку "650 самых эффектных насекомых со всего света".

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