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Облачная погода и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве 27 марта

Скорость северного ветра составит 2-7 м/с

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, а также местами гололедица и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 6-8 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.

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