Терапевтический корпус клиники "Хадасса" в Москве планируют достроить к лету

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить строительство терапевтияечкого корпуса клиники "Хадасса" в московском медкластере "Сколково" в апреле-мае. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Второй (терапевтический) корпус израильской клиники "Хадасса" готовится к открытию, завершаются отделочные работы внутренних помещений; устройство работы инженерных систем; продолжается монтаж медицинского оборудования; ведется благоустройство территории. Завершить строительство терапевтического корпуса планируется в апреле-мае", - сказал Бочкарев.

По его словам, первых пациентов ожидают в августе. Новый корпус сосредоточится на лечении онкологических заболеваний с использованием новейших препаратов, еще не зарегистрированных в России, но имеющих регистрацию в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Также в медкластере "Сколково" в стадии проектирования и строительства находятся здания Страсбургского университета, французской реабилитационной клиники, многофункционального медицинского центра, центра ядерной медицины, биотехнологической лаборатории и апарт-отеля.