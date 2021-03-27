В Москве в кластере "Ломоносов" появится 10-этажное здание

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Проект планировки кластера "Ломоносов" подготовили в Москве, на его территории появится 10-этажное здание площадью 65 тыс. кв. м. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент подготовлен проект планировки кластера "Ломоносов" и общая идеология интеграции его в основной ансамбль МГУ. В ближайшее время сделают пилотный проект, чтобы начать монолитные работы.

"Площадь участка под строительство кластера - 1, 85 га. На отведенной территории появится 10-этажное здание, общей площадью 65 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что в нем разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний. Одной из основных задач является то, что, помимо самого кластера, нужно проложить необходимые дороги и инженерную инфраструктуру.

"Ориентировочный срок реализации проекта - 2 года", - отметил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что новая площадка предназначена для размещения компаний, которые осуществляют научно-технологическую и внедренческую деятельность. К участию в проекте приглашаются стартапы, располагающие продуктами, которые доказали свою жизнеспособность, средние технологические компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции, и R&D подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.