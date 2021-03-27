{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В метро Москвы пассажиропоток превысил 7 млн человек за сутки впервые с начала пандемии

Пассажиропоток восстановился на 80%, если сравнивать с уровнем 2019 года, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток в Московском метрополитене в рабочие дни на минувшей неделе превысил 7 млн человек за сутки. Это наибольший показатель с начала пандемии, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На этой неделе мы зафиксировали рекордное количество поездок - за сутки в рабочий день в метро проезжали больше семи млн человек впервые с начала пандемии", - говорится в публикации.

Отмечается, что пассажиропоток в городском метро восстановился на 80%, если сравнивать с уровнем 2019 года.

Жителей Москвы также призвали не забывать о безопасности - носить маски, перчатки в транспорте и других общественных местах.

Теги
Россия
Летние олимпийские виды спорта
В Москве открыли скалодром для подготовки российских спортсменов к Олимпиаде
Скалодром находится в легкоатлетическом комплексе ЦСКА
Читать полностью