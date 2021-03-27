В метро Москвы пассажиропоток превысил 7 млн человек за сутки впервые с начала пандемии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток в Московском метрополитене в рабочие дни на минувшей неделе превысил 7 млн человек за сутки. Это наибольший показатель с начала пандемии, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На этой неделе мы зафиксировали рекордное количество поездок - за сутки в рабочий день в метро проезжали больше семи млн человек впервые с начала пандемии", - говорится в публикации.

Отмечается, что пассажиропоток в городском метро восстановился на 80%, если сравнивать с уровнем 2019 года.

Жителей Москвы также призвали не забывать о безопасности - носить маски, перчатки в транспорте и других общественных местах.