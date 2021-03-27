Освещение Кремля и более 2 тыс. зданий в Москве отключили в ходе "Часа Земли"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Внешнее освещение Московского Кремля, Дома правительства и более 2 тыс. наиболее значимых зданий и сооружений столицы отключили в субботу на один час в ходе всемирной экологической акции "Час Земли".

"Самое главное, мы должны понимать, что эта акция направлена не на то, чтобы свет отключить. В ней участвуют миллионы людей по всему миру, которые переживают, что происходит с нашей Землей, что будет завтра, что останется нашим детям", - заявил журналистам перед началом акции на Красной площади глава Минприроды России Александр Козлов.

"Час Земли" - ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), ее цель - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Присоединившиеся к акции люди в одно и то же время выключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся узнаваемыми символами разных государств, гаснет художественная подсветка.

"Тема этого Часа Земли - это открытость информации о состоянии окружающей среды. События 2020 года показали нам, что может происходить, если информация предоставляется недостоверной или не предоставляется вообще. Мы помним ряд аварий, которые произошли, и ущерб от них мог бы быть значительно меньшим и для человека, и для природы", - добавил директор WWF России Дмитрий Горшков.

Традиционно в акции принимают участие резиденция президента РФ - Московский Кремль, а также Дом правительства России. В 20:30 было отключено внешнее освещение Кремля и подсветка Дома правительства на Краснопресненской набережной. По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года.

Что погасили в Москве

Во время акции отключили подсветку более 2 тыс. столичных объектов, в том числе Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка "Зарядье", "Манежа", Большого театра, Храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники". Временно "погасли" здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие здания и сооружения.

"Для Москвы эта акция проходит в 13-й раз. Я помню, что в 2010 году, когда мы ее проводили, выключалась художественная подсветка всего лишь на 60 зданиях в Москве. Сегодня я надеюсь, что в акции примут участие уже более 2 тыс. зданий. Ну и миллионы москвичей традиционно принимают участие, отключая свет в своих жилищах, и задумываются над проблемами планетарного масштаба", - сказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

Он отметил, что "Час Земли - 2021" посвящен теме открытости экологической информации, для доступа к которой в Москве созданы все условия.

"Благодаря комплексной политике правительства Москвы в сфере экологии в целом по всем природным средам столицы наблюдаются значительные улучшения. Свидетельство тому, в частности, то, что Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. Недавно столица впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project. Она формирует систему публичного раскрытия информации о выбросах парниковых газов городов, регионов, компаний, а также оценивает их влияние на глобальные климатические изменения", - рассказал Кульбачевский ТАСС.

О "Часе Земли"

Акция является международной. Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем, и тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. В частности, Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей. Акция "Час Земли" носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Это самая массовая акция в истории, число ее участников растет с каждым годом. В 2020 году к ней присоединились жители более семи с половиной тысяч городов в 190 странах.