В Москве стартовала акция "Ночь театров"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ежегодная акция "Ночь театров" стартовала в Москве. Как сообщил в субботу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на мероприятии в рамках акции, проходящем в театре "Геликон-опера", участие в акции примут более 130 площадок.

"Детская программа уже завершилась. Сейчас в театре Немировича-Данченко [Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко] идет концерт для врачей и волонтеров. Всего пришли около 1 тыс. волонтеров и медицинских работников. Так что акция стартовала", - сказал Кибовский.

Он добавил, что акция проходит в девятый раз.

"Сегодня у нас больше 170 мероприятий, которые пройдут на более 130 площадках. Во многом мы обязаны тому, как Москва справляется с коронавирусом", - сказал Кибовский.

Ежегодная акция "Ночь театров" организована в 2021 году Москве в двух форматах - онлайн и офлайн. Посетить театры и другие площадки акции можно при соблюдении предписания Роспотребнадзора. Необходимо пользоваться перчатками и масками, поддерживая социальную дистанцию с другими посетителями. В театрах может быть заполнено 50% мест.