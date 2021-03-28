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В Хамовниках отремонтируют крыши исторических зданий

Дома являются объектами культурного наследия

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт крыш жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, проведут в московском районе Хамовники. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В районе Хамовники отремонтируют крыши жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Эти работы входят в масштабную региональную программу капитального ремонта", - говорится в сообщении.

В частности, отремонтируют крышу жилого дома на Фрунзенской набережной. Это здание 1943 года постройки, с колоннадами и декором на фасаде в стиле сталинского ампира архитектора Константина Джус-Даниленко. Также ремонт проведут в кирпичном четырехэтажном доме, построенном в 1904 году. Здание в Сеченовском переулке оформлено наличниками и лепниной. Здесь в 1916-1958 годах жил и работал народный художник РСФСР Николай Крымов. Еще одно здание - Дом архитекторов, известный как дом на Ростовской набережной.

В сообщении подчеркивается, что к работе допускаются только подрядные организации со специальными лицензиями Министерства культуры Российской Федерации. За графиком проведения капитального ремонта можно будет следить на портале "Наш город".

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