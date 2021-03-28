В Москве в 2021 году благоустроят территории у 13 станций Большой кольцевой линии метро

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Работы по благоустройству территорий проведут в этом году возле 13 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в Москве. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В этом году специалисты приступят к работам по благоустройству территорий, прилегающих к восьми станциям БКЛ, - "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская" и "Бутырская". Завершение работ запланировано во второй половине 2022 года. Благоустройство около станций "Улица Новаторов", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Народного ополчения", "Петровский парк" началось в 2020 и будет завершено к сентябрю 2021 года.

"В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение - высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов, на маршрутах к метро установят лавочки различных модификаций", - добавил Бирюков.

Кроме этого, для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы современные остановочные павильоны с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью. Запланировано обустройство парковочных карманов.

Бирюков подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать несколько сотен фонарей с энергоэффективными светильниками.