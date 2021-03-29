В Москве для онкоцентров приобрели 415 единиц медицинской техники

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Всего 415 единиц медицинской техники приобрели для московских онкологических центров, об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве продолжается внедрение нового стандарта онкологической помощи, в соответствии с которым внутри каждого округа столицы формируется новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Для оснащения многопрофильных онкологических центров и центров амбулаторной онкопомощи мы закупили 415 единиц медтехники по контрактам жизненного цикла. Установка самого современного оборудования позволит повысить качество диагностики и лечения онкозаболеваний, а уникальная технология закупок гарантирует бесперебойную работу диагностических аппаратов, потому что производитель обеспечивает сервис на весь срок эксплуатации", - сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Самая современная техника поступит в медучреждения в период с 2021 года по 2023 год. Это будут новые КТ, МРТ, маммографы, рентгенодиагностические аппараты, аппараты УЗИ и эндоскопическое оборудование, следует из сообщения.

"Согласно контрактам жизненного цикла поставщик обязан обеспечивать работоспособность медтехники от момента установки до конца гарантийного срока. Так, можно использовать даже самое сложное оборудование практически круглосуточно, значит, медицинская помощь становится более доступной и качественной", - говорится в сообщении.

С 2019 года в столице существует новый стандарт оказания онкологической помощи. На базе крупнейших городских стационаров организовано шесть многопрофильных онкологических центров: в городской клинической онкологической больнице № 1, городской клинической больнице имени Д.Д. Плетнева, Московской городской онкологической больнице № 62, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, городской клинической больнице имени С. П. Боткина и городской клинической больнице № 40.