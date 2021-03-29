В Московском зоопарке из зимней спячки вышли сурки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сурки из Московского зоопарка первыми вышли из зимней спячки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



"В Московском зоопарке проснулись сурки. Они первыми вышли из зимней спячки, остальные обитатели зоосада пока готовятся к пробуждению. В этом году все животные спали дольше обычного из-за холодной и снежной зимы. Например, сурки обычно просыпаются в первую неделю марта. Однако в этот раз они не торопились покидать уютную нору", - говорится в сообщении.



В экспозиции столичного зоосада представлены трое сурков - самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории зоопарка по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями. В конце лета зверьки стали готовить нору ко сну: утеплили спальную зону соломой, вымели из подземных тоннелей лишнюю землю и сор.



"Благодаря накопленным за лето жировым запасам животные могут проспать около пяти месяцев. В это время обменные процессы у них замедляются: снижается частота сердцебиения и дыхания, а температура тела падает до восьми градусов. Сурки очень чутко ощущают температуру наверху и выходят из подземного жилища только тогда, когда приходит потепление. Ближе к марту зоологи начали готовиться к пробуждению зверьков: убрали в вольере снег, положили солому", - приводятся в сообщении слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

Она добавила, что Арчи проснулся раньше Сары и Нагайны.



В ближайшее время в Московском зоопарке также ждут пробуждения енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, медведей, белогрудых ежей и сонь. Вскоре зоологи разбудят и тушканчиков. Зверьки провели больше четырех месяцев в специальных холодильных камерах.