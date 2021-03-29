В московском "Технограде" пройдет серия вебинаров по развитию надпрофессиональных навыков

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Центр развития карьеры столичного инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открывает запись на бесплатный онлайн-марафон по улучшению надпрофессиональных навыков (soft skills). Об этом сообщает в понедельник официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Программа обучения состоит из восьми вебинаров. Каждый из них посвящен отдельным компетенциям: коммуникативным навыкам, технике речи, способам работы с большим объемом информации и другим", - рассказала вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой приводятся на сайте.

Трансляции будут проходить на интерактивной платформе "Технограда". Первое занятие начнется 30 марта в 19:00. Обучение бесплатное, зарегистрироваться для участия в марафоне можно онлайн.

"Софт-навыки помогают успешно решать жизненные задачи и оставаться эффективным и продуктивным специалистом. Чтобы соответствовать вызовам современных работодателей, необходимо постоянно обучаться, в том числе развивать в себе гибкие навыки", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Программа для него готовится совместно с работодателями и учитывает актуальные запросы рынка труда. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Центр развития карьеры - одно из направлений деятельности "Технограда". Специалисты помогают слушателям в выборе профессии, карьерном планировании, поиске работы.