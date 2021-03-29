Капитальный ремонт Сколковского путепровода завершили на западе Москвы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт Сколковского путепровода, который потребовался из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения, завершили на западе Москвы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"На западе столице завершен капитальный ремонт Сколковского путепровода. Ремонт был необходим из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения, что делало небезопасной его дальнейшую эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Во время проведения работ движение транспорта на путепроводе, расположенном на 53-м километре МКАД, полностью не перекрывалось - сохранялось по четыре полосы в каждом направлении.

"В рамках капремонта были заменены опорные части путепровода, вместо сборных железобетонных карнизных блоков установлены монолитные. На финальной стадии была проведена замена гидроизоляции и деформационных швов проезжей части, обустроено новое асфальтобетонное покрытие", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что специалисты регулярно проводят комплексные обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. В этом году в столице отремонтируют 35 мостовых сооружений.