Строительство крупного бизнес-парка "Ростех-Сити" завершили на северо-западе Москвы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Строительство крупного бизнес-парка класса "А" площадью свыше 260 тыс. кв. м "Ростех-Сити" в районе Покровское-Стрешнево завершили в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

"Завершено строительство крупнейшего в России бизнес-парка "Ростех-Сити" на северо-западе Москвы. <...> Объект возведен на Волоколамском шоссе, вл. 75А в районе Покровское-Стрешнево за счет инвестора. Застройщиком выступает ООО "Ви Холдинг Девелопмент", - говорится в сообщении.

В составе бизнес-парка построили 13 офисных зданий площадью 263,2 тыс. кв. м. Среди них здания высотой четыре-пять этажей, среднеэтажные - высотой 10 этажей и 21-этажная высотка с панорамным остеклением. В бизнес-парке будет 82 офисных помещения, а также рестораны, кафе, фитнес-клуб с бассейном, магазины.

К высотному зданию примыкает экспоцентр для проведения деловых и выставочных мероприятий, конференций. Здания связывает одноуровневая подземная стоянка на 1 959 машино-мест. Прилегающую территорию благоустроили, создали гостевые парковки на 210 машин, пешеходные аллеи.

"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", - уточнили в пресс-службе.