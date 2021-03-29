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Реконструкция газовых сетей закрытым способом пройдет в нескольких районах Москвы

В ходе ремонтных работ отключение потребителей не потребуется

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Реконструкция газовых сетей запланирована в нескольких районах Москвы. Работы осуществляются закрытым способом и методом горизонтально-направленного бурения, при котором отпадает необходимость устройства открытых траншей, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Модернизация газопровода позволит обеспечить стабильную и бесперебойную подачу газа как в жилые дома, так и в различные офисы, и предприятия. Работы осуществляются закрытыми способами методом горизонтально-направленного бурения и методом санации. Таким образом, отпадает необходимость устройства открытых траншей, и тем самым [ремонт] не создает неудобства для горожан", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Она добавила, что реконструкция газовых сетей необходима в связи с приближением окончания их нормативного срока. В ходе работ не потребуется отключение потребителей.

Так, в районе Щукино реконструируемый газопровод расположен на участке между улицей Маршала Рыбалко, улицей Маршала Бирюзова и улицей Народного ополчения общей протяженностью 2,5 тыс. м. В Лефортово и Нижегородском районах газопровод начинается вблизи дома № 28А по улице Старообрядческая и проходит до дома № 1 по улице Рогожский поселок до дома № 29. Общая протяженность трассы составляет 2 613 м. В районе Черемушки строительство газопровода осуществляется для технологического присоединения к сетям газоснабжения Храма святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках, здесь общая протяженность трассы проектируемого газопровода составляет 902 м.

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