{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве втрое увеличат число резидентных парковочных мест к концу 2021 года

До конца года по всему городу заработает 1 000 резидентных мест

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Количество резидентных парковочных мест в Москве к концу текущего года возрастет с 300 до 1 тыс., сообщается в понедельник в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Сейчас в Москве их больше 300, а с 5 апреля появятся еще 229 в разных районах города. До конца года по всему городу заработает 1 000 резидентных мест. Если такое нужно и на вашей улице, оставляйте заявку: resident@transport.mos.ru", - говорится в публикации.

Там также отмечается, что резидентные разрешения дают москвичам право бесплатно парковаться на платных парковках своего района. "Но на самых загруженных из них даже высокий тариф на парковку не помогает оставить свободные места у дома. В этом случае на помощь приходят парковочные места только для резидентов. На них оставлять машины могут только жители района и многодетные семьи с таким же разрешением", - поясняется в посте.

Теги
Россия
Упавший на рельсы на станции метро "Площадь революции" погиб
Мужчина упал на рельсы случайно
Читать полностью