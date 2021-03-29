В метро Москвы восстановили движение поездов на участке синей ветки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Движение поездов на Арбатской-Покровской линии московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Курская" восстановлено после временной остановки из-за человека на путях, сообщается в понедельник в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что движение на участке линии от станции "Киевская" до "Курской" остановлено из-за инцидента с пассажиром на стации "Площадь революции". Пассажирам столичной подземки рекомендовали пользоваться другими станциями в центре города.