Собянин открыл две поликлиники в Котловке и Кузьминках после реконструкции

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 4 городской поликлиники (ГП) № 22 в районе Котловка, а также в режиме видеоконференции детскую поликлинику в Кузьминках.

"Целый ряд новаций, полная реконструкция старого корпуса, благоустройство внешнего фасада, внутренняя отделка совершенно новая и современная, логистика для пациентов совершенно другая, полная замена оборудования. И, я надеюсь, что врачей, специалистов здесь будет полный комплект, как мы и договаривались, как минимум восемь специальностей, которые будут принимать пациентов. Меньше придется тратить время на поездки в центральную клинику, это очень важно. Главное, укомплектовать небольшие поликлиники такими врачами, которые наиболее востребованы", - сказал Собянин, обращаясь к коллективу филиала № 4.

При этом мэр отметил, что рядом с детской поликлиникой в Кузьминках заканчивают ремонт взрослой поликлиники. Мэр выразил надежду, что в апреле ремонтные работы закончатся, и она тоже в скором времени примет пациентов.

"Спасибо хотел сказать за работу и в условиях пандемии особенно, потому что, несмотря на реконструкцию, продолжали работать с пациентами в других местах, в других поликлиниках, в стесненных условиях, но тем не менее все свои функции и задачи выполнили", - добавил Собянин.

О проведенных работах

Как сообщается в материалах мэрии, комплексная реконструкция филиала № 4 городской поликлиники № 22 была начата в феврале 2020 года и завершена в марте 2021 года. В здании были установлены новые лифты, заменены двери, окна и инженерные системы. Проведена полная замена медицинского оборудования - установлено 1 295 единиц современной медицинской техники. По контрактам жизненного цикла закуплен рентгенографический комплекс на два рабочих места, три аппарата УЗИ (универсальный, портативный и для исследования сердечно-сосудистой системы), один маммограф.

В здании ГП № 22 был создан современный зал ЛФК, оснащенный уникальным оборудованием для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и мышечными дистрофиями, после оперативного вмешательства на позвоночнике и протезирования суставов, больных с последствиями инсультов. Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг (точное суточное отслеживание показаний работы сердца), эхокардиография (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука), маммография (исследование молочной железы) и другие.

Флюорографические исследования теперь будут проводиться на рентген-аппарате типа U-дуга - универсальной цифровой системе, позволяющей выполнять рентгеновские снимки высокого качества разрешения и детализации с минимальной дозой облучения.

О планах района

При этом и. о. префекта Юго-Западного административного округа города Москвы Елена Ломова рассказала мэру о развитии программы "Мой район" в Котловке. В частности, в 2020 году открыты новый социальный центр и здание ОВД, а также введены три дома по реновации.

"План - к 2024 году еще девять домов, уже подобраны пять стартовых площадок, мы готовы к работе", - сказала Ломова.

По ее словам, в перспективе благоустроят поймы рек Коршунихи и Котловки, сквер у храма преподобной Евфросинии Московской.