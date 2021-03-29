Более 150 тыс. человек посетили выставку "Репетиция весны" в "Аптекарском огороде"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ежегодную выставку "Репетиция весны" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве в этом году посетили 150 тыс. человек, сообщил ТАСС в понедельник директор сада Алексей Ретеюм.

Он добавил, что выставка проходила в шестой раз. На ней были представлены около 10 тыс. тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения, которые расцвели на два месяца раньше природного срока.

"Я считаю, что наша выставка - это самое красочное и яркое событие в Москве, которое проходит с конца зимы. В этом году мы несколько раз продлевали работу выставки по просьбе горожан. Такая выставка будет и в следующем году. Так что, если вы не посетили ее в этом году, то это можно будет сделать теперь только в 2022 году", - сказал Ретеюм.

Он напомнил, что на данный момент территории под открытым небом в "Аптекарском огороде" временно закрыты для посетителей. Гости ботанического сада могут посетить только оранжереи, где до 4 апреля проходит крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима".