Весенняя садово-дачная выставка откроет сезон выставок на ВДНХ 31 марта

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сезон выставок для дачников, садоводов и фермеров откроется выставкой "Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация", которая пройдет с 31 марта по 4 апреля в павильоне № 57 ВДНХ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

"Выставка "Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация" состоится с 31 марта по 4 апреля в павильоне № 57. Она пройдет на ВДНХ уже 25-й раз. Свою продукцию представят более 100 компаний и индивидуальных предпринимателей из Москвы и различных регионов России: Алтайского края, Московской, Белгородской, Нижегородской, Новосибирской, Липецкой, Волгоградской и Самарской областей, Республик Башкортостан и Крым. Садоводы, фермеры, владельцы загородных домов и личных подсобных хозяйств найдут здесь все самое необходимое для весенних работ: семена и саженцы различных видов цветов, кустарников и деревьев, новые органические удобрения и средства защиты растений, теплицы и укрывной материал последнего поколения, антимоскитные лампы и ультразвуковые отпугиватели", - говорится в сообщении.

Среди участников - агрофирма "Наш сад", садовая компания "Садко", Московский союз виноградарей, Самарский питомник Веры Глуховой, научно-внедренческое предприятие "Башинком", крестьянское (фермерское) хозяйство "Питомник" Чугуева Ю. М., ПО "Эм-Кооперация-Эко", ООО "Кимира", ООО "Молгато.Ру", ООО "Топс Хаус", ООО "Партнер".

На выставке можно будет получить консультации селекционеров, инженеров и садоводов-практиков, а также приобрести чай, фермерский мед, ягоды, орехи, приправы и другую продукцию, произведенную в крестьянских, фермерских хозяйствах и садово-огородных товариществах. "Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация" позволит обменяться опытом, ознакомиться с новыми сортами селекции овощеводства, плодоводства, цветоводства и новинками технических средств.