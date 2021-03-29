Из дома на юго-западе Москвы спасли пять человек из-за пожара в квартире

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы, спасены пять человек, в том числе один ребенок. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Как отметили в главке, информация о пожаре по улице Профсоюзная, дом 152, корпус 3, поступила в 21:42 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар произошел в девятиэтажном жилом доме", - сказали в пресс-службе, добавив, что из дома спасли пять человек. "Из соседней квартиры спасено пять человек, из них один ребенок", - уточнили в ГУ МЧС.

Возгорание потушили. "В 22:18 мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - уточнил собеседник агентства.

В главке добавили, что в квартире горели личные вещи и мебель, площадь возгорания уточняется. В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что площадь возгорания составила 20 кв. м.

В новость были внесены изменения (22:37) - добалвена информация о ликвидации возгорания.