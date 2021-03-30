МХТ им. А. П. Чехова представляет премьеру спектакля Сергея Женовача "Заговор чувств"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова представляет 30 и 31 марта премьеру спектакля своего художественного руководителя Сергея Женовача "Заговор чувств" по произведениям Юрия Олеши (1899-1960). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

Женовач также прокомментировал создание новой постановки. "Спектакль "Заговор чувств" - это наше некое театральное сочинение, в основе которого и роман Юрия Олеши "Зависть", и его пьеса "Заговор чувств, - уточнил режиссер. - Чем интересна проза? Она ломает привычное течение действия: есть сны, предчувствия, подсознательные ходы, монологи. В романе "Зависть" удивительные внутренние монологи. В театре же все закручивается в действенный узел. Поэтому сюжет спектакля из пьесы "Заговор чувств".

В спектакле заняты Михаил Пореченков, Артем Волобуев, Софья Райзман, Алексей Красненков, Авангард Леонтьев, Наталия Егорова, Юлия Чебакова, Алексей Варущенко, Артем Соколов, Ростислав Лаврентьев, Павел Филиппов, Данил Стеклов, Иван Дергачёв, Юлия Ковалева, Армэн Арушанян, Вероника Тимофеева, Римма Коростелева, Валерий Зазулин, Виктор Кулюxин, Алексей Агапов.

Художник спектакля - Александр Боровский, художник по свету - Дамир Исмагилов, композитор - Григорий Гоберник.

Юрий Олеша в МХТ

Как выразилась пресс-атташе МХТ, "премьера Сергея Женовача символична - она возвращает на сцену Художественного театра имя Юрия Олеши, отдавая дань автору, с которым театр связывали глубокие и очень непростые отношения".

"Владимир Немирович-Данченко в 1931 году отзывался о писателе так: "Из всех пишущих для сцены я чувствую драматурга настоящего пока только в трех - Булгаков, Афиногенов и Олеша". Завлит МХАТа Павел Марков переживал, что Художественный театр упустил пьесу "Заговор чувств" - в 1929 году ее поставил Театр имени Е. Б. Вахтангова. Марков вообще был очарован блестящим даром Олеши: "Среди нас бродил волшебник, охваченный какими-то осенившими его образами. Он был мудр и наивен", - привела Витвицкая слова из архивных источников.

Продолжая исторический экскурс, она отметила, что, упустив "Заговор чувств", в 1930 году Художественный театр взял реванш: здесь поставили инсценировку сказки Юрия Олеши "Три толстяка". "МХАТу нужен был спектакль для детей, своего рода замена легендарной "Синей птице", - пояснила Витвицкая.

"В это же время МХАТ заказал Олеше пьесу к 15-летию революции - о новой советской жизни. И тут начались мучения. Олеша писал разные варианты пьесы - она называлась то "Модест Занд", то "Смерть Занда", то "Нищий", то "Нищета философии". Прочитал во МХАТе, попросили доработать - он переписал, сочиняя, по сути, новую пьесу. И в какой-то момент прислал во МХАТ письмо с такими словами: "Не считайте меня обманщиком, рвачем и мерзавцем. Я пьесу пишу. Но чем же я виноват, что эта работа хрупкая, которая ломается каждую минуту? Я делаю серьезную работу, тема чрезвычайно серьезная для меня - кровавая. Я не могу спешить, я работаю долго! Ну, поймите меня и простите!" - процитировала пресс-атташе.

На самом деле к середине 1930-х годов Олеша просто замолчал. Он был не нужен наступающему времени, а оно было чуждым ему. И Юрий Карлович ушел во внутреннюю эмиграцию: писал дневники, работал в стол. Уже после смерти Олеши были опубликованы его дневниковые заметки - знаменитая книга "Ни дня без строчки", заключила пресс-атташе МХТ.