Бесплатный Wi-Fi для пациентов доступен уже в 41 многопрофильном стационаре Москвы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пациентам 41 многопрофильного стационара Москвы уже открыт бесплатный круглосуточный доступ к высокоскоростной сети интернет через Wi-Fi, на сегодняшний день в больницах размещено около 10 тыс. точек доступа к сети. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В прошлом году мы запустили проект по развитию сети Wi-Fi и улучшению качества связи в московских городских больницах. На сегодняшний день для пациентов создано почти 10 тыс. точек доступа к бесплатному Wi-Fi в 331 корпусе 41 многопрофильного стационара столицы. Стабильный доступ в интернет делает пребывание в больнице более комфортным - они могут общаться с близкими, а также смотреть любимые фильмы или читать электронные книги в онлайн-режиме", - сказала Ракова.

Она пояснила, что данная возможность была реализована в рамках масштабного проекта по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы, который предполагает обновление сетевых, аппаратных и программных систем.

По словам заммэра, цифровизация в сфере здравоохранения является необходимым условием дальнейшего развития медицины. Направление развивается совместно Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий Москвы. В настоящие момент завершено подключение к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) амбулаторно-поликлинического звена и службы скорой помощи, продолжается подключение столичных стационаров. Система обеспечивает преемственность всех этапов лечения: амбулаторного и стационарного, реабилитации и так далее.

"Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения врачам стационаров доступна вся информация - от поступления пациента в стационар до его выписки, а также открыт доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) пациента, которая содержит полную картину развития заболевания, в том числе данные о всех видах медицинской помощи, включая экстренные вмешательства, оказанные ранее, что помогает медикам в принятии взвешенных клинических решений при госпитализации и назначении терапии. При выписке пациента из стационара эпикриз автоматически загружается в электронную медкарту и доступен для просмотра как лечащему врачу, так и самому пациенту", - добавила Ракова.