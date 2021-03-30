Московский зоопарк с 1 апреля будет работать на час дольше

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Московский зоопарк с 1 апреля перейдет на весенний режим работы и будет работать на час дольше, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе зоопарка.

"Теперь увидеть наших обитателей можно будет с 09:00 до 20:00. Вход будет закрываться в 19:00. И это чудесно! Ведь с каждым днем становится все солнечнее и теплее. У посетителей будет возможность подольше погулять по территории и заглянуть в гости ко всем пушистикам", - рассказал собеседник агентства.

В Московском зоопарке уже можно увидеть сурков, которые первыми вышли из зимней спячки. "Со дня на день из зимней спячки выйдут и другие наши сони. Сотрудники готовят вольеры к их пробуждению. Теперь у посетителей зоопарка будет гораздо больше шансов увидеть тех животных, которые более активны с приходом сумерек. Если вечером заглянуть к красным пандам, то можно увидеть, как они резвятся и играют друг с другом", - добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, с приходом теплой погоды животные стали гораздо активнее. Так, например, кустарниковые собаки с удовольствием каждый день выходят погулять большим семейством. Ежедневно они проверяют, не растаял ли их бассейн. Гораздо чаще стали выходить гиены. А львы теперь часами греются на солнце в своем уличном вольере.

"Весной у многих наших подопечных начинается брачный сезон. Можно понаблюдать, как красиво ухаживают за своими дамами павлины, фазаны, турако, попугаи и другие. Дополнительный час работы - это небольшой подарок гостям от зоопарка", - сказали в пресс-службе.