Программу школы начинающего волонтера "Включайся!" в Москве прошли более 150 человек

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 150 москвичей стали участниками новой обучающей программы школы начинающего волонтера "Включайся!", которую запустил ресурсный центр "Мосволонтер". Занятия проходили в двух форматах: онлайн и офлайн, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Мосволонтера".

"В столице прошел шестидневный базовый курс от ресурсного центра "Мосволонтер" по подготовке добровольцев для участия в городских событиях и проектах НКО, к которому присоединились свыше 150 москвичей. Занятия школы начинающего волонтера "Включайся!" были в онлайн и офлайн-форматах", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что участниками обучающей программы стали жители Москвы старше 14 лет, которые хотят участвовать в столичных мероприятиях и помогать социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам. Во время обучения они познакомились с основными принципами добровольчества, изучили этикет и структуру добровольческих корпусов, а также приобрели необходимые для волонтеров навыки эффективной коммуникации.

"Благодаря программе "Включайся!" каждый житель столицы может познакомиться с добровольческой деятельностью и узнать о ее плюсах, понять структуру волонтерского корпуса и функции городских помощников на разных позициях, а также развить свои навыки коммуникации и обрести команду единомышленников. Ресурсный центр "Мосволонтер" уделяет особое внимание обучению волонтеров, повышению их навыков и компетенций, передаче им накопленного и систематизированного опыта. На сегодняшний день ресурсный центр обучил свыше 37 тыс. человек основам и принципам волонтерской деятельности", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе мастер-классов, участники "Включайся!" могли также в процессе выполнения домашних заданий. Важной частью программы этого года стал самостоятельный анализ своих компетенций. Начинающие волонтеры определяли для себя цели обучения, чтобы после окончания курса проверить, какие из них удалось достичь. На основании такого анализа они могли сформировать свою собственную уникальную траекторию развития в сфере добровольчества.

"По итогам обучения каждый участник получил сертификат о прохождении базового курса по добровольчеству "Включайся!". Далее волонтеры могут продолжить обучение и повысить свой профессионализм в волонтерской деятельности на обучающей программе "Школа тим-лидера и менеджера "Управляй!", которая пройдет этим летом", - отметил собеседник агентства.