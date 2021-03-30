В Москве на любительском турнире по футболу произошла массовая драка

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Массовая драка произошла на любительском турнире по футболу, организованным лигой Urban League в Москве, ее участники будут дисквалифицированы. Об этом ТАСС рассказал представитель организатора турнира Евгений Мужиков.

"Инцидент произошел в ходе полуфинального матча между командами FC World Class и "На футболе". Всего в конфликте приняли участие пять человек: полевые игроки, вратарь и тренер. Остальные игроки вовремя разняли дерущихся, что помогло предотвратить еще более массовую драку и избежать серьезных последствий", - сказал он.

По словам Мужикова, организаторы приняли жесткие меры к зачинщикам конфликта. "Один из участников драки, игрок команды "На футболе" Арби Дудаев, дисквалифицирован пожизненно. Другой активный участник, голкипер той же команды Радик Клоян, получил дисквалификацию на пять матчей нашей лиги", - отметил представитель организаторов.