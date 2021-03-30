Рекордное число пассажиров воспользовалось Московскими центральными диаметрами

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах 29 марта превысил 575 тыс. человек. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вчера на диаметрах проехали больше 575 тыс. пассажиров - это даже больше, чем до пандемии (рекорд был 568 тыс. поездок). Пассажиры все чаще выбирают МЦД - самый быстрый и комфортный способ добраться из области в центр города и наоборот", - говорится в публикации.

Там уточняется, что время в пути по МЦД легко рассчитать, так как на железной дороге нет пробок. Пассажиров также просят валидировать проездной у турникетов на выходе, что дает возможность дополнительно экономить на поездках в метро и МЦК.

"254 тыс. человек вчера проехали на МЦД-1 и 321 тыс. - по МЦД-2; за неделю пассажиропоток вырос на целых 10%. МЦД не только смогли первыми полностью восстановить пассажиропоток после пандемии, но и установили новый рекорд, в очередной раз показав актуальность для жителей Москвы и ближнего Подмосковья. Мы признательны и благодарны всем пассажирам, выбирающим диаметры для ежедневных поездок. МЦД - самый молодой, но самый быстроразвивающийся вид городского транспорта", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 Пушкино - Домодедово.