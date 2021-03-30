В столичном метрополитене запустили поезд, посвященный 110-летию Боткинской больницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Тематический поезд в честь 110-летия Боткинской больницы начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщается во вторник в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В этом году Боткинская больница отмечает свое 110-летие. Мы благодарны тем, кто в самое непростое время продолжает лечить и помогать. С сегодняшнего дня ловите наш самый героический поезд на Замоскворецкой линии. <…> В салоне поезда - целая история крупнейшего в России стационара. Архивные фото, выдающиеся медики прошлого и те, кто продолжает спасать жизни прямо сейчас, - узнавайте новое в пути и не забывайте про маски и перчатки", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в кассах и билетных автоматах внутри кольцевой ветки появились тематические транспортные карты "Тройка", посвященные Боткинской больнице.

"Герои года пандемии - медработники. Они ежедневно и круглосуточно спасали тысячи жизней и продолжают делать это сегодня. Мы всеми силами поддерживаем сотрудников медицинских организаций. Во время пандемии мы выдавали им бесплатные билеты на городской транспорт и организовали бесплатную парковку, запускали специальные бесплатные автобусы и такси. Этот поезд еще раз напомнит, какую непростую работу выполняют врачи и как важно их за это благодарить", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.