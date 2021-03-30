Территорию около станций Очаково и Аминьевская благоустроят

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций Аминьевская и Очаково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили во вторник в пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Утвержден проект планировки территории, прилегающей к реконструируемой станции Очаково и строящейся станции Аминьевская Киевского направления МЖД (в перспективе - МЦД-4). Постановление по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Работы по реконструкции и строительству станций планируется завершить в 2021-2022 годах", - сообщили в пресс-службе.

Новая станция Аминьевская обеспечит комфортную пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ). Таким образом, на Киевском направлении МЖД появятся еще два современных вокзала с пешеходными переходами - конкорсами через железнодорожные пути с выходами на платформы и к кассовым залам. Одновременно проведут благоустройство территории, прилегающей к станциям.

"Для комфортного прохода пассажиров к остановкам наземного транспорта построят навесы (переход по принципу "сухие ноги")", - уточнили в пресс-службе. На привокзальных площадях планируют установить современные остановочные павильоны, оборудовать заездные карманы, здания конечных станций и разворотные площадки наземного транспорта, организовать площадки для парковки и проката велосипедов и стоянки такси.

Так, в районе д.10, корп.1 по Большой Очаковской улице будет построен пешеходный переход через железнодорожные пути. Также запланирована реконструкция Очаковского шоссе, проезда Стройкомбината и Вокзальной улицы и строительство новых участков дорог, в том числе от пересечения улицы Наташи Ковшовой и 1-го Очаковского переулка до Большой Очаковской улицы; от проезда Стройкомбината до Аминьевского шоссе; от проезда Стройкомбината до Вокзальной улицы; от Очаковского шоссе до Вокзальной улицы; от Аминьевского шоссе до проспекта Генерала Дорохова (реконструкция). Большинство этих улиц располагается в промзоне и практически не приспособлено для пешеходов, в ходе их реконструкции создадут удобные тротуары и велодорожки, ведущие к станциям железной дороги.

"Большая пешеходная зона появится и вдоль улицы Наташи Ковшовой в жилой зоне Очаково. Рядом со станцией Аминьевская запланировано строительство многофункционального комплекса с подземным паркингом", - заключили в пресс-службе, добавив, что строительство станции Аминьевская и реконструкция станции Очаково, а также благоустройство прилегающей к ним территории - это часть проекта запуска линии МЦД-4 "Киевского-Горьковский" наземного метро.