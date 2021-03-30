Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за дождя и сильного ветра

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за дождя и ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться объектам жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток".

Кроме того, на водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка.

"Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавляется в материале.

В публикации уточняется, что, по данным синоптиков, до вечера 31 марта в столице ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/с. К вечеру завтрашнего дня может выпасть до 18 мм осадков, это половина месячной нормы.