Исторический гид запустили на МЦД в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пассажирам МЦД-1 стал доступен исторический гид. Благодаря нему можно узнать об истории станций, расположенных рядом районах и их достопримечательностях, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) запустили аудиогид, который рассказывает об истории станций, расположенных рядом районах и их достопримечательностях. Аудиогид подготовлен совместно с просветительским проектом Arzamas", - говорится в сообщении.

Аудиогид доступен на сайте, а также в приложении проекта Arzamas. Слушатели могут самостоятельно выбрать станцию, о которой хотят узнать информацию, или прослушать всю аудиоэкскурсию по маршруту МЦД-1 от Одинцова до Лобни.

"Запустить аудиоэкскурсию просили сами пассажиры в рамках краудсорсинг-проекта "Московские центральные диаметры". Скоро в поездах МЦД также появятся специальные QR-коды. Отсканировав их, пассажиры МЦД-1 смогут перейти на сайт для прослушивания аудиогида", - говорится в сообщении.