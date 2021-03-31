В Московском зоопарке умерла гималайская медведица во время зимней спячки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Гималайская медведица Будур в Московском зоопарке умерла во время зимней спячки. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в Instagram.

Еще два медведя - бурая медведица Роза и гималайский медведь Алладин - постепенно отходят от спячки и готовятся вернуться к своему привычному режиму жизни.

"К сожалению, эта весна омрачена очень тяжелым событием. Во время спячки умерла гималайская медведица Будур. Зимой мы всегда очень переживаем за пожилых медведей. В природе именно в этот период уходят старые и больные животные", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в начале Роза и Аладдин будут проводить на свежем воздухе только малую часть дня, так как животные все еще достаточно сонные.

"Готовить медведей к зимней спячке мы начали еще ранней осенью. В течение всего сезона они получали калорийное питание, чтобы накопить жировые запасы. Медведи спят достаточно чутко. В течение зимы они даже могут встать ненадолго, походить по своей берлоге, чтобы размяться", - говорится в сообщении.