График ряда электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится 3 и 10 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 3 и 10 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на станции Москва-Смоленская. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"В апреле железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту 2-го главного пути на станции Москва-Смоленская. В течение двух суток планируется отремонтировать более 1 км пути с очисткой и подсыпкой щебеночного балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути. Ремонт пути будет вестись по технологии закрытого перегона, что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в сжатые сроки", - сообщили в пресс-службе.

Технологические окна назначены с 02:00 мск 3 апреля до 02:00 мск 4 апреля и в те же часы с 10 на 11 апреля. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. "Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте", - уточнили в пресс-службе МЖД.

Несколько поездов временно выведут из графика, часть поездов проследуют по укороченному маршруту. В частности, электрички сообщением Усово - Москва станут курсировать до станции Рабочий поселок и отправляться в обратный рейс.

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться только с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. На участке Одинцово - Белорусский вокзал - Савеловский вокзал движения поездов "Аэроэкспресс" не будет. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал, подчеркнули в пресс-службе.

По информации перевозчика, добраться в аэропорт Шереметьево можно на поездах "Аэроэкспресс" с Савеловского вокзала и станции Окружная, которые будут отправляться каждые 30 минут по стандартному расписанию: в 11 и 41 минуту каждого часа с Савеловской и в 21 и 51 минуту каждого часа с Окружной. Кроме того, от выхода № 2 станции метро "Ховрино" будут курсировать экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" каждые 20 минут с 6:20 мск до 22:00 мск. Маршрут проходит по платной трассе, время в пути - 20 минут. Экспресс-автобусы прибывают к терминалам В и С, а в случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал можно доехать до станции Окружная на поезде МЦД и сделать пересадку на аэроэкспресс.