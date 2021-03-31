В Москве отреставрируют дом усадьбы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Дом усадьбы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры отреставрируют в Москве по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Площадь здания главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г. В. и М. В. Залогиных XVIII-XIX веков - 1 007,4 кв. м. Оно расположено по адресу: Воронцовская улица, дом 19А, строение 2, неподалеку от станции метро "Марксистская".

"Одноэтажное кирпичное здание с цокольным и антресольным этажами представляет собой бывший жилой дом небольшой купеческой усадьбы первой половины XIX века. Будущий инвестор должен будет выполнить обязательства по сохранению объекта, после чего сможет продолжить арендовать здание по льготной ставке - один рубль за квадратный метр в год на протяжении 49 лет. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что победителю торгов в течение пяти лет предстоит провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и приспособить его для современного использования.

Заявки на аукцион принимают в электронной форме до 9 апреля, торги проведут 16 апреля. Их организатор - департамент Москвы по конкурентной политике.

Городская программа "1 рубль за 1 квадратный метр" появилась в 2012 году. Она нацелена на восстановление и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в плохом состоянии, за счет частных инвестиций. Сегодня благодаря ей уже привели в порядок 19 объектов культурного наследия, еще пять - на стадии восстановительных работ.