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Москва проведет для предпринимателей бесплатную программу о финансовых инструментах

Онлайн-курс пройдет с 5 по 9 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) подготовило программу о финансовых инструментах для предпринимателей Москвы, которая состоит из двух мероприятий различных форматов. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программу откроет онлайн-конференция "Финансовые инструменты для малого бизнеса" (стартует с 1 апреля), а после пройдет образовательный онлайн-курс "Сам себе бухгалтер и финансист" (начнется с 5 апреля).

"Учитывая большой спрос на получение финансовой поддержки от города, мы организуем для предпринимателей образовательные программы, которые дают основы финансовой грамотности. Знание своих возможностей - одна из самых важных компетенций предпринимателя, особенно в нынешних непростых условиях", - отметил руководитель департамента Алексей Фурсин, которого цитирует пресс-служба.

На онлайн-конференции предпринимателям расскажут о мерах государственной финансовой поддержки. Участники узнают об альтернативных источниках финансирования, возможностях венчурного инвестирования и других актуальных трендах в финансовой сфере.

Онлайн-курс пройдет с 5 по 9 апреля. Он состоит из пяти занятий по основам финансового менеджмента и разработан специально для тех предпринимателей, которым важно научиться самостоятельно разбираться в бухгалтерии и освоить управленческий учет.

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