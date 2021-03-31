Центр управления городского хозяйства появится в районе Печатников в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Центр управления городского хозяйства общей площадью около 7 тыс. кв. м появится на юго-востоке Москвы в районе Печатников. Комплекс разместится в двух корпусах - специально построенном и реконструированном, сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Комплекс расположится по адресу: Печатники, Проектируемый проект № 5112, вл. 10. Функционально здание будет разделено на две части. Одна из них - непосредственно центр управления комплекса городского хозяйства, вторая часть отдана службам ГО и ЧС и их "Системе 112". Спасательные службы практически полностью займут реконструируемое здание, а также треть нового корпуса", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он добавил, что для удобства монтажа и использования сложного и крупногабаритного инженерного оборудования в зоне центра управления появится большой зал под куполом. Это обеспечит свободный доступ естественного света, а также создаст современное рабочее пространство, разработанное под специальные нужды центра управления. Фасады облицуют кассетами крупного формата, причем, для большей выразительности их установят в двух разных плоскостях: темные панели расположат глубже, чем белые. На торцах сделают цветовой акцент, используя желтые вставки.

Также для отдыха сотрудников будет организован небольшой озелененный внутренний двор. Помимо него, деревьями и кустарниками будет усажена территория, свободная от подземных коммуникаций. В результате территория, до сих пор остававшаяся в запустении, получит импульс к развитию, а город получит еще один качественный проект.