Цикл программ для всей семьи "Оживающие диафильмы" в павильоне ВДНХ начнется с 4 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. ВДНХ с 4 апреля открывает цикл программ для всей семьи "Оживающие диафильмы в павильоне "Рабочий и колхозница". Участников проекта "Знание. ВДНХ" ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых детских книг в исполнении актеров Московского художественного академического театра имени М. Горького, сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.

"В апреле главная выставка страны приглашает в павильон "Рабочий и колхозница" на цикл программ для всей семьи "Оживающие диафильмы". Откроет цикл 4 апреля в 12:30 всем известная история американского писателя Марка Твена "Приключения Тома Сойера", которой в этом году исполняется 145 лет. На сцене - как будто сошедшие с экрана Том, тетушка Полли, Бекки Тэтчер в исполнении актеров Московского художественного академического театра имени М. Горького Алисы Гребенщиковой и Евгения Кананыхина", - говорится в сообщении.

Второй спектакль из цикла "Оживающие диафильмы" посвятят 95-летию выхода первой книги о забавном медвежонке Винни-Пухе британского писателя Алана Милна.

Пресс-служба уточнила, что количество мест ограничено 50% вместимости зала в связи с действующими мерами безопасности из-за коронавируса. Вход на спектакль бесплатный, необходима предварительная регистрация на сайте проекта "Знание. ВДНХ".