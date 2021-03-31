В метро Москвы задержали осужденного за убийство собаки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в метрополитене Александра Шерихова, осужденного ранее к шести месяцам ограничения свободы за убийство собаки в Москве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, задержанный арестован на месяц.

"Тверской районный суд Москвы избрал в отношении осужденного Шерихова, находящегося в розыске, меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. Далее будет решаться вопрос по представлению уголовно-исполнительной инспекции о замене ему наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы", - сказала собеседница агентства.

По данным источника ТАСС, Шерихов был задержан накануне в метро в связи с розыском, так как по месту прописки мужчина не проживал.

3 декабря мировой судья судебного участка №350 района Беговой вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Шерихова, который признан виновным в жестоком обращении с животным, совершенном из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель. Судом было установлено, что 10 ноября 2019 года Шерихов находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте около одного из домов по ул. Луиджи Лонго, он дернул вверх поводок, а затем резким движением руки ударил собаку об асфальт, говорится в приговоре. От полученных множественных повреждений животное погибло. Суд назначил Шерихову наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.