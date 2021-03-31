Почти 55 тыс. организаций в Москве воспользовались городскими мерами поддержки бизнеса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московскими мерами поддержки после локдауна из-за коронавируса воспользовались почти 55 тыс. организаций. Общий объем выданных средств составил 40 млрд рублей, сообщил в среду министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Был реализован достаточно широкий спектр мер поддержки, которые мы вырабатывали и в диалоге с бизнесом, и с федеральным центром. Напомню, что пакет городских мер достаточно большой. Общая сумма составляла порядка 90 млрд рублей, ей смогли воспользоваться на сегодняшний день 53 тыс. организаций, где работают 770 тыс. человек", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пуртов уточнил, что объем оказанной предприятиям поддержки составил уже 40 млрд рублей. По его словам, Москва практически вернулась к нормальным темпам жизни и экономического роста при сохранении незначительных ограничений.

"Это стало возможно благодаря нескольким факторам. Прежде всего - это готовность системы здравоохранения к борьбе и возможность оперативного оказания полного цикла всей медицинской помощи. Второе, что необходимо отметить, это достаточно диверсифицированная структура экономики с отсутствием какой-то доминирующей сферы, которая помогает активно отвечать на все шоковые вызовы. <...> Ну, и последний фактор, который хотелось бы отметить, - это высокая инвестиционная активность внутри самого города", - сказал Пуртов.

Министр отметил, что столица в условиях ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции сохранила достаточно высокий уровень инвестиционной активности. Вложения в основной капитал превысили показатели прошлого года на 1,7% и составили 3,6 трлн рублей.

Восстановление экономики

"Мы видим хорошую динамику восстановления в пострадавших отраслях после частичного снятия ограничений. Например, ресторанный бизнес восстанавливается достаточно активно, и на сегодняшний день обороты ресторанного бизнеса в целом отличаются от прошлогодних результатов на 18-20%. Сектор бытовых услуг по показателям отличается всего лишь на 12%. То есть мы видим, что структура предприятий сохранилась", - сказал Пуртов.

Он добавил, в настоящее время столичные власти вырабатывают дополнительные меры поддержки и обсуждают их с представителями общественных организаций, но в основном они связаны с регуляторной политикой.

"Также необходимо отметить, что отдельные меры поддержки вырабатывались для малого бизнеса. Эти меры поддержки продолжают на сегодняшний день работать. В этом году мы активно помогаем и субсидируем процентные ставки по кредитам", - заключил Пуртов.