В Москве стартует месячник благоустройства

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Месячник по уборке и благоустройству стартует в Москве в четверг и продлится до конца месяца. Горожан приглашают навести порядок в парках, дворах и на территориях социальных объектов.

"Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в уборке и благоустройстве города могут принять участие все желающие. На субботник пригласят школьников, студентов, сотрудников предприятий. В парках, во дворах и на территориях социальных объектов они будут убирать мусор с газонов, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать цветочные клумбы, помогать высаживать деревья и кустарники. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.

Кроме того, для организации и проведения работ в Москве создали городской штаб под руководством заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. О том, когда и где пройдет субботник, как получить инвентарь, расскажут московские СМИ, сайты префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за проведение работ.