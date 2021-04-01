Памятник-фонтан "Принцесса Турандот" в Москве отремонтируют в 2022-2023 годах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ремонт памятника-фонтана "Принцесса Турандот" у здания Театра имени Е. Б. Вахтангова в Москве планируют провести в 2022-2023 годах. Во время работ специалистам предстоит устранить все дефекты поверхностей, а также обработать их защитными составами, сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Скульптурная композиция с фонтаном "Принцесса Турандот" - одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата. Около монумента всегда можно увидеть много людей: здесь традиционно назначают встречи, фотографируются и просто отдыхают. Для того, чтобы привести памятник в порядок, по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта ремонта, намеченного на 2022-2023 годы. Работы коснутся и фонтана, и изящной позолоченной скульптуры принцессы", - говорится в сообщении.

Для разработки проекта специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования, а также изучат все особенности монумента. Полный список работ станет известен после согласования проектной документации с Мосгорнаследием.

Скульптурную композицию с фонтаном установили в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля "Принцесса Турандот". Премьера состоялась в 1922 году. Режиссером выступил Евгений Вахтангов. Постановка по одноименной сказке Карло Гоцци была сделана на манер площадной комедии дель арте и стала символом театральной школы Вахтангова.