График поездов Рижского направления МЖД изменится в апреле из-за укладки "бархатных путей"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Расписание пригородных электропоездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в апреле в связи с путевыми работами на участке Румянцево - Чисмена. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"С 06:00 5 апреля до 06:00 9 апреля, с 06:00 12 апреля до 06:00 16 апреля, с 06:00 19 апреля до 06:00 23 апреля железнодорожники проведут укладку более 12 км бесстыкового пути. Новые бесстыковые или "бархатные пути" позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума", - сообщили в пресс-службе.

Ремонт пройдет в круглосуточном режиме, ремонтируемый участок пути будет закрыт для движения поездов. Такие меры позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать ресурсы.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты некоторых дальних пригородных поездов Рижского направления и электричек, смежных с Курским направлением", - добавили в пресс-службе МЖД.

Московская дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте "РЖД" в разделе "Пассажирам", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".