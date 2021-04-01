Запись детей в первые классы столичных школ началась на портале мэра Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы с 1 апреля на портале mos.ru смогут записать в школы своих детей, которым в этом году предстоит пойти в первый класс. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра столицы.

"В этом году запись в первый класс в московские школы стартует не в декабре, как это было раньше, а в апреле. Заявления о приеме в школу можно подать очень удобно и просто в электронном виде через mos.ru. Родители могут подать заявление в три школы, но одна из них обязательно должна быть школой по месту жительства", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что воспитанников дошкольных групп зачислят в первый класс той же школы переводом по заявлению родителей, остальные смогут подать заявления в электронном виде. Регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы продолжится до 5 сентября.

Для подачи заявления на mos.ru необходимо открыть каталог услуг, перейти в раздел "Образование" и выбрать услугу "Запись ребенка в первый класс". Зарегистрировать электронное заявление могут родители или законные представители детей, которым 1 сентября будет не менее шести с половиной и не более восьми лет. Каждая школа закреплена за конкретным микрорайоном Москвы. Если ребенок живет на закрепленной за школой территории, его зачисление в первый класс этой школы гарантировано.

"Можно выбрать школу и в другом районе, в этом случае принимать в первые классы будут при наличии свободных мест. Приоритетное право на зачисление в школу имеют также дети, чьи братья, сестры учатся в этой школе <...> В 2020-2021 учебном году школы приняли 114,7 тыс. первоклассников. 58,5% мам и пап выбрали ту же школу, воспитанниками дошкольной группы которой были их дети", - говорится в сообщении.