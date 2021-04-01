Власти Москвы заявили, что стоимость поездки в столицу для туристов не вырастет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что стоимость поездки в Москву для туристов в 2021 году не увеличится. Об этом сообщила в четверг председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

"Если смотреть тенденцию стоимости проживания в гостинице, а это основная составляющая поездки, то, несмотря на эпидемию, стоимость проживания в гостинице не выросла. Соответственно, мы можем прогнозировать, что стоимость поездки в Москву не подорожает", - сказала Проничева.

Она добавила, что стоимость поездки зачастую зависит от цели поездки в Москву.

По итогам 2020 года в Москве побывали 13,6 млн туристов, это на 46% меньше, чем в 2019 году.