В Москве открылась выставка фотографий из лабораторий Курчатовского института

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Изображения кристаллов и материалов, изучаемых в лабораториях Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", разместили на улицах Москвы в рамках проекта "Наука - это красиво". Об этом в четверг сообщила пресс-служба института.

"Сегодня, 1 апреля, в Москве открылась фотовыставка "Наука - это красиво". Все фотографии выполнены сотрудниками в различных лабораториях НИЦ "Курчатовский институт" <…> Структуры и краски микромира, кристаллов, живых организмов и природоподобных материалов, во многом схожие с шедеврами изобразительного искусства, зафиксированы с помощью современных научных приборов", - говорится в сообщении.

Посмотреть выставку можно на Чистопрудном бульваре (до 25 апреля) и на Арбате (до 2 мая). Проект "Наука - это красиво" приурочен к Году науки и технологий в России.

Курчатовский институт был основан в 1943 году как Лаборатория № 2 Академии наук СССР, основной задачей которой являлось создание ядерного оружия. Сегодня под эгидой НИЦ "Курчатовский институт" объединена значительная часть ведущих ядерно-физических институтов страны. Среди основных направлений работы института - безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика. Также ведутся работы в области ядерной медицины и биомедицинских технологий.