{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

С начала года сотрудники столичного СОБРа провели более 100 спецопераций

В ходе операций они изъяли более 20 единиц огнестрельного оружия и около 10 тыс. боеприпасов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники столичного СОБРа провели более 100 спецопераций с начала года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Только с начала года сотрудниками проведено более 100 спецопераций, в ходе которых изъято более 20 единиц огнестрельного оружия и около 10 тыс. боеприпасов. По подозрению в совершении преступлений задержаны 205 человек. За проявленные при выполнении служебного долга мужество и героизм более 40 спецназовцев награждены государственными наградами. Двенадцать сотрудников награждены орденом Мужества, шестеро из них удостоены этой награды посмертно", - говорится в сообщении.

Также в главке отметили, что 1 апреля Московский СОБР Росгвардии отметил день образования.

Теги
Россия
В Москве открылась фотовыставка о предприятиях космической промышленности
Выставка приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос
Читать полностью