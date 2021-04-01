С начала года сотрудники столичного СОБРа провели более 100 спецопераций

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники столичного СОБРа провели более 100 спецопераций с начала года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Только с начала года сотрудниками проведено более 100 спецопераций, в ходе которых изъято более 20 единиц огнестрельного оружия и около 10 тыс. боеприпасов. По подозрению в совершении преступлений задержаны 205 человек. За проявленные при выполнении служебного долга мужество и героизм более 40 спецназовцев награждены государственными наградами. Двенадцать сотрудников награждены орденом Мужества, шестеро из них удостоены этой награды посмертно", - говорится в сообщении.

Также в главке отметили, что 1 апреля Московский СОБР Росгвардии отметил день образования.