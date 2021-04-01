Карты "Тройка" с дизайном новых станций Большой кольцевой линии поступили в продажу

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка" в честь запуска новых стаций "Народное ополчение" и "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появились в кассах столичной подземки. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"К открытию новых станций "Народное ополчение" и "Мневники" Большой кольцевой линии мы выпустили уникальные "Тройки". Но не две, а целых три - в коллекции есть еще несуществующая "Карамышевская". Почему мы так сделали? Между вариантами названия "Народное ополчение" и "Карамышевская" шла напряженная борьба на "Активном гражданине". Вы сами выбирали имя открывшейся станции. Победил первый вариант, но мы учитываем желания каждого жителя, поэтому заранее приготовили обе карты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приобрести карты с названиями станций "Народное ополчение" и "Мневники" уже можно в кассах подземки, а в пятницу на стойках "Живое общение", в сувенирных магазинах и интернет-магазине метро появятся карты с "Карамышевской". Тираж каждой карты составил 10 тыс. экземпляров.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции "Народное ополчение" и "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Открытые станции стали 240-й и 241-й в метро (без учета станций Московского центрального кольца), на БКЛ станции стали 11-й и 12-й соответственно.

О станциях

Станция "Народное ополчение" находится вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного. В перспективе на станции организуют пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро, строительство которой могут начать в 2021 году.

Станция "Мневники" расположена в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта, перспективной жилой и общественной застройке.