Памятник авиаконструктору Яковлеву отреставрируют

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московские реставраторы в 2022-2023 годах приведут в порядок памятник авиаконструктору Александру Яковлеву, который находится в Чапаевском парке. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева. Памятник генерал-полковнику авиации установлен при входе в Чапаевский парк у Ленинградского проспекта. Сейчас по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта реставрации монумента. После согласования этой документации можно будет приступить непосредственно к работам по сохранению. Мы планируем, что памятник приведут в порядок в 2022-2023 годах. Реставрация пройдет под нашим контролем", - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что для разработки научно-проектной документации специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования, а также изучат все особенности памятника.

Памятник Александру Яковлеву является выявленным объектом культурного наследия. Он был установлен в 1976 году. Авторы монумента - скульптор М. К. Аникушин и архитектор А. А. Заварзин.

Авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев является создателем самолетов "Як". Под его руководством было сконструировано и выпущено множество типов и модификаций летательных аппаратов.