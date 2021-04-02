Ввод офисной недвижимости в Москве в первом квартале года увеличился почти в пять раз

МОСКВА 2 апреля. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию офисной недвижимости в Москве увеличился почти в пять раз, до 323 тыс. кв. м по итогам первого квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в аналитическом отчете Marketbeat Lite, подготовленном консалтинговой компанией Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

"323 тыс. кв. м офисов введено в Москве по итогам первого квартала 2021 года. Это в 4,7 больше, чем в первом квартале 2020 года (тогда 69 тыс. кв. м), - следует из материалов. Такая существенная разница зафиксирована преимущественно за счет ввода бизнес-комплекса "Ростех-Сити" и административно-делового комплекса "Два капитана" в Cushman & Wakefield.

В текущем году ожидается ввод объектов, которые перенесли сроки открытия с 2020 года, отмечают в компании. Согласно прогнозам аналитиков, по итогам 2021 года ввод офисов в Москве может быть на уровне 400 тыс. кв. м, что на 66%, в сравнении с 2020 годом (тогда 241 тыс. кв. м). "В 2022 году произойдет заметный спад девелоперской активности, а ощутимые последствия кризиса мы увидим в 2023-2024 годах", - говорится в отчете.

Доля свободных площадей в конце первого квартала составила 11,8%, добавляется в материалах. Так, по данным аналитиков, из 18,3 млн кв. м офисов в Москве пустует 2,15 млн кв. м. Показатель продолжит расти из-за отсутствия потребности компаний в аренде дополнительных площадей и зафиксируется на уровне 12-12,5% к концу 2021 года, полагают в Cushman & Wakefield.