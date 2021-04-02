Более 1,2 тыс. человек обеспечат безопасность футбольного матча "Динамо" - "Уфа" в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матча 24-го тура Российской премьер-лиги на стадионе "Динамо" в Москве 3 апреля, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В субботу, 3 апреля, на Центральном стадионе "Динамо" проведут встречу команды "Динамо" и "Уфа". В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности во время матча "Динамо" - "Уфа" на Центральном стадионе "Динамо" будет задействовано более 1,2 тыс. человек. В том числе около 800 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, свыше 300 представителей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около 150 сотрудников полиции.

Стадион и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи с собаками и представители МЧС, добавили в департаменте.